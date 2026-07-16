Le poisson qui vivait dans les arbres – Sylvain Riéjou, Hervé Walbecq, Association Cliché, Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Le poisson qui vivait dans les arbres – Sylvain Riéjou, Hervé Walbecq, Association Cliché 3 – 6 février 2027 Colonnes Gironde

de 9 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-03T15:00:00+01:00 – 2027-02-03T15:45:00+01:00

Fin : 2027-02-06T11:00:00+01:00 – 2027-02-06T11:45:00+01:00

Dessine-moi un poisson

Un poisson qui vivait dans un arbre ? Ça n’existe pas ? Et pourquoi pas ? C’est en tout cas ce qui a poussé nos deux héros à partir à l’aventure, en quête d’une créature mystérieuse : le poisson qui vivait dans les arbres. Une épopée dansée, truffée de rencontres impromptues avec un bestiaire animé aussi farfelu que cocasse ! Pour leur première collaboration, le chorégraphe Sylvain Riéjou et l’auteur-illustrateur jeunesse Hervé Walbecq ont imaginé un univers singulier et poétique, aux frontières de la danse et du dessin animé XXL. Sur scène, la conjugaison de leurs talents fait naître une fable moderne, une exploration poétique de l’amitié entre espèces vivantes. Libre et espiègle.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/le-poisson-qui-vivait-dans-les-arbres-.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Le chorégraphe Sylvain Riéjou et l’auteur-illustrateur jeunesse Hervé Walbecq ont imaginé un univers singulier et poétique, aux frontières de la danse et du dessin animé XXL.

David Heidelberger