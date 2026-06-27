Pornic

Le Poisson Rouge diffusion coupe du monde de foot

10 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

Coupe du Monde de Football suivez les matchs au restaurant Le Poisson Rouge situé sur les quais, au coeur de ville de Pornic

Au programme

Vibrez au rythme de la Coupe du Monde de Football en terrasse au restaurant Le Poisson Rouge ! Profitez de l’atmosphère unique de Pornic pour suivre les rencontres en direct, confortablement installés face au Vieux-Port. Des écrans sont spécialement installés pour vous permettre de ne rien manquer des temps forts de la compétition. Que vous soyez supporter passionné ou simplement en quête d’un moment convivial, c’est l’occasion idéale de partager l’émotion du match en famille ou entre amis, le tout agrémenté d’une pause gourmande dans un cadre privilégié. .

10 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 02 51 lepoissonrouge.pornic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soccer World Cup: Watch the games at Le Poisson Rouge restaurant, located on the waterfront in the heart of Pornic%A0%A0

L’événement Le Poisson Rouge diffusion coupe du monde de foot Pornic a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic