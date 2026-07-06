Le Poitou Roman Maillezais

Informations pratiques

Maillezais

Le Poitou Roman

ABBAYE SAINT PIERRE Maillezais Vendée

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

La conférence montrera comment l’architecture, la sculpture et la peinture se répondent pour composer un langage nouveau, à la fois spirituel, politique et artistique. Il ne s’agira pas seulement de visiter des monuments, mais de découvrir les images qui ont façonné le visage roman du Poitou.

Entre l’an mil et le XII? siècle, le Poitou devient l’un des premiers grands laboratoires de l’art roman en France. Églises, abbayes et sanctuaires y témoignent d’un formidable élan de construction, porté par les pèlerinages, le culte des reliques, les réformes religieuses, les grands ateliers et le mécénat des puissants.

La conférence montrera comment l’architecture, la sculpture et la peinture se répondent pour composer un langage nouveau, à la fois spirituel, politique et artistique. De Saint-Hilaire-le-Grand à Saint-Savin, de Charroux à Notre-Dame-la-Grande en passant par Maillezais et le Mellois, il ne s’agira pas seulement de visiter des monuments, mais de découvrir les hommes, les chantiers, les formes et les images qui ont façonné le visage roman du Poitou.

Chloé Banlier est doctorante au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (UMR 7302, Université de Poitiers CNRS), sous la direction de Marcello Angheben. Ses recherches, menées depuis 2015, portent sur les modillons des églises romanes du Poitou.

Historienne de l’art indépendante et conférencière, elle réalise des études et interventions pour les collectivités et les associations à l’échelle du territoire poitevin. .

ABBAYE SAINT PIERRE Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 52 64 78 aamaillezais@gmail.com

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English :

The lecture will show how architecture, sculpture, and painting interact to form a new language that is at once spiritual, political, and artistic. It will not simply be a matter of visiting monuments, but of discovering the images that have shaped the Romanesque character of Poitou.

L’événement Le Poitou Roman Maillezais a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT85