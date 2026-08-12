Informations pratiques

Le Pommé, un trésor gourmand à (re)découvrir Hall Rennes Samedi 10 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Connaissez-vous le Pommé, spécialité du pays gallo, aujourd’hui presque disparue ?

À travers un jeu sur sa fabrication, découvrez son histoire et ses secrets, puis dégustez trois Pommés différents accompagnés de fromages locaux pour apprendre à les accorder et les savourer à table.

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​Avec Virginie Thomas, sommelière du cidre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-10T15:45:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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