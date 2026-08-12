Le Pommé, un trésor gourmand à (re)découvrir Hall Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Hall · Rennes
Informations pratiques
Le Pommé, un trésor gourmand à (re)découvrir Hall Rennes Samedi 10 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Connaissez-vous le Pommé, spécialité du pays gallo, aujourd’hui presque disparue ?
À travers un jeu sur sa fabrication, découvrez son histoire et ses secrets, puis dégustez trois Pommés différents accompagnés de fromages locaux pour apprendre à les accorder et les savourer à table.
Avec Virginie Thomas, sommelière du cidre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T15:45:00.000+02:00
1
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 12 août 2026