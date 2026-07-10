LE PORTEUR D’HISTOIRE Théâtre 100 Noms Nantes
vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 19:00 – 21:00
Gratuit : non 15 € à 33 € Tout public
Cette chasse au trésor littéraire fascinante vous transportera à travers le temps et les continents. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents.Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement… Découvrez un spectacle haletant, créée par Alexis Michalik, multi-récompensé aux Molières.
Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/720857-le-porteur-dhistoire
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