UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

LE PORTEUR D’HISTOIRE Théâtre 100 Noms Nantes

vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes

LE PORTEUR D’HISTOIRE Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 € à 33 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 19:00 – 21:00
Gratuit : non 15 € à 33 € Tout public 

Cette chasse au trésor littéraire fascinante vous transportera à travers le temps et les continents. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents.Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement… Découvrez un spectacle haletant, créée par Alexis Michalik, multi-récompensé aux Molières.

Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/720857-le-porteur-dhistoire


Afficher la carte du lieu Théâtre 100 Noms et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)