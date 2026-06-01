LE POT AUX ROSES CAFÉ BRUNCH MUSICAL & JAM SESSION LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes
LE POT AUX ROSES CAFÉ BRUNCH MUSICAL & JAM SESSION LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes dimanche 28 juin 2026.
Encausse-les-Thermes
LE POT AUX ROSES CAFÉ BRUNCH MUSICAL & JAM SESSION
LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Brunch musical & Jam Session
Brunch musical & Jam Session
Réservation conseillée et restauration réalisée sur place et avec amour. .
LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie ecole.midniteblue@7362076.brevosend.com
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Musical Brunch & Jam Session
L’événement LE POT AUX ROSES CAFÉ BRUNCH MUSICAL & JAM SESSION Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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