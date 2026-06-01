LE POT AUX ROSES CAFÉ BRUNCH MUSICAL & JAM SESSION LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes

Encausse-les-Thermes

LE POT AUX ROSES CAFÉ BRUNCH MUSICAL & JAM SESSION

LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Brunch musical & Jam Session

Brunch musical & Jam Session

Réservation conseillée et restauration réalisée sur place et avec amour. .

LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie ecole.midniteblue@7362076.brevosend.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical Brunch & Jam Session

L’événement LE POT AUX ROSES CAFÉ BRUNCH MUSICAL & JAM SESSION Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE