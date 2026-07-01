Informations pratiques

Lanton

Le potager de Lanton

Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-08 15:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Cuisinons les légumes du potager

Grain de Sel vous propose une

Visite du potager

Cuisine et pique nique sur place

Préparation d’ un plat en lactofermentation

Gratuit places limitées

Inscription obligatoire au 06 84 77 56 94

Mail de contact graindesel@ville-lanton.fr .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 56 94 graindesel@ville-lanton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le potager de Lanton

L’événement Le potager de Lanton Lanton a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coeur Bassin