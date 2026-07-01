Le potager de Lanton Lanton
mercredi 8 juillet 2026 · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Le potager de Lanton
Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 15:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Cuisinons les légumes du potager
Grain de Sel vous propose une
Visite du potager
Cuisine et pique nique sur place
Préparation d’ un plat en lactofermentation
Gratuit places limitées
Inscription obligatoire au 06 84 77 56 94
Mail de contact graindesel@ville-lanton.fr .
Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 56 94 graindesel@ville-lanton.fr
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English : Le potager de Lanton
L’événement Le potager de Lanton Lanton a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coeur Bassin
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