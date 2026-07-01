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AGENDA · Lanton

Le potager de Lanton Lanton

mercredi 8 juillet 2026 · Lanton

Le potager de Lanton Lanton

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif

Lanton

Le potager de Lanton

Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 15:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Cuisinons les légumes du potager

Grain de Sel vous propose une

Visite du potager
Cuisine et pique nique sur place
Préparation d’ un plat en lactofermentation

Gratuit places limitées

Inscription obligatoire au 06 84 77 56 94
Mail de contact graindesel@ville-lanton.fr   .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 56 94  graindesel@ville-lanton.fr

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English : Le potager de Lanton

L’événement Le potager de Lanton Lanton a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coeur Bassin

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