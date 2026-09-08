Le Premier Artifice, Parc des Chantiers, Nantes

Informations pratiques

Le Premier Artifice 13 novembre – 5 décembre Parc des Chantiers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:10:00+01:00

Fin : 2026-12-05T17:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:40:00+01:00

Bienvenue sous le chapiteau du Cirque Queer ! Dans ce freak show, ce cabaret débordant entre pop-corn et paillettes, des personnages burlesques et virtuoses nous offrent leur déséquilibre. Acrobaties, clowneries, musique live et récits sensibles transforment la piste et les regards. À savourer en famille.

Portés, contorsion, lancer de couteaux, trapèzes, machinerie artisanale, musique : les numéros s’enchaînent, la virtuosité s’exhibe et le spectaculaire devient un acte joyeux d’émancipation. Indocile, engagée, flamboyante, la troupe prend la piste et s’affirme, sous les yeux émerveillés du public. Surgissent alors les trajectoires obliques de personnes queer, marginalisées, habituellement minorées, que le spectacle magnifie. On rit, on exulte, on chante et on ne laisse personne tomber. Entre larmes et frissons, une force circule : celle du groupe, du soin, de l’entraide. Une farandole puissante où chacun·e trouve sa place.

Une coréalisation Mixt terrain d’arts en Loire-Atlantique, Le Théâtre de La Fleuriaye Carquefou, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain, Piano’cktail théâtre municipal de Bouguenais, l’espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre et L’Odyssée / La Gobinière – Ville d’Orvault. Un spectacle accueilli par Le Voyage à Nantes sur le parc des Chantiers.

Avec le soutien de Nantes Métropole.

Dans le cadre de La Nuit du Cirque, un évènement international organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du Ministère de la Culture.

Parc des Chantiers Esplanade des riveurs, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-13112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-14112026-1600 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-15112026-1600 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-18112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-19112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-20112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-23112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-24112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-25112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-28112026-1600 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-29112026-1600 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-30112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-03122026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-04122026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-premier-artifice-05122026-1600 »}]

spectacle de cirque sous chapiteau accessible pour les familles avec une galerie de personnages désguisés en mode queer Cirque