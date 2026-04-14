Le Prénom, Théâtre de La Grange, Bois-d’Arcy

Le Prénom Samedi 6 juin, 20h30 Théâtre de La Grange Yvelines

Sur inscription / tarif plein : 35€, tarif réduit : 30€, tarif jeune : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Vincent (Cartman) , la quarantaine trimphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (Jean-Luc Lemoine), sa soeur et son beau-frère, il y a retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrviée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=3056&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Spectacle Le Prénom Bois d’Arcy Théâtre de La Grange