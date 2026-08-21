Le prieuré d’Autheuil bruisse de la vie d’autrefois, Prieuré Notre-Dame d’Autheuil-en-Valois, Autheuil-en-Valois

Informations pratiques

Le prieuré d’Autheuil bruisse de la vie d’autrefois Dimanche 20 septembre, 14h00 Prieuré Notre-Dame d’Autheuil-en-Valois Oise

visite guidée régulière du lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le prieuré retrouve ses bruits d’antan

D’un passé agricole révolu, retrouvez le convoi des tracteurs anciens qui arrivera de La Ferté-Milon et fera une pause au prieuré.

Venez admirer ces belles mécaniques parfaitement entretenues par leurs conducteurs bien sympathiques, alors que le cloître pourra résonner d’une proposition sonore d’une autre époque, la nôtre.

Prieuré Notre-Dame d’Autheuil-en-Valois 20 route de Mareuil – 60890 AUTHEUIL-EN-VALOIS Autheuil-en-Valois 60890 Oise Hauts-de-France 0614236008 La chapelle du prieuré fut utilisée comme bâtiment agricole, ce qui la sauva certainement d’une destruction annoncée. C’est un rare témoin du XIème siècle dans notre région; un cloître contemporain lui fut accolé il y a quelques décennies lors de chantiers d’été d’élèves sculpteurs parisiens. stationnement dans les rues adjacentes aux emplacements autorisés.

Le prieuré retrouve ses bruits d’antan

©Patrick EMONET pour l’Association des Amis du Prieuré d’Autheuil