Le Printemps à la ferme au Manoir d’Apreval Manoir d’Apreval Pennedepie
Le Printemps à la ferme au Manoir d’Apreval Manoir d’Apreval Pennedepie mercredi 15 avril 2026.
Le Printemps à la ferme au Manoir d’Apreval
Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-28
En partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme. Visite pour toute la famille
pendant les vacances de printemps et d’automne. Sur réservation
Des vergers aux chais en passant par la salle des fermentations, venez découvrir un savoir-faire unique dans le pays d’auge. Cette visite est suivie d’une dégustation et d’un jeu autour des sens au printemps. Vous mettrez à l’épreuve vos connaissances et vos 5 sens.
Visite pour toute la famille
Pendant les vacances de printemps et d’automne. .
Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 2 31 14 88 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with the Bienvenue à la ferme network. Visits for the whole family
during spring and autumn vacations. Reservations required
L’événement Le Printemps à la ferme au Manoir d’Apreval Pennedepie a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Honfleur-Beuzeville