Le Printemps à la ferme au Manoir d’Apreval

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2026-04-15 2026-04-28

En partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme. Visite pour toute la famille

pendant les vacances de printemps et d’automne. Sur réservation

Des vergers aux chais en passant par la salle des fermentations, venez découvrir un savoir-faire unique dans le pays d’auge. Cette visite est suivie d’une dégustation et d’un jeu autour des sens au printemps. Vous mettrez à l’épreuve vos connaissances et vos 5 sens.

Visite pour toute la famille

Pendant les vacances de printemps et d’automne. .

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 2 31 14 88 24

English :

In partnership with the Bienvenue à la ferme network. Visits for the whole family

during spring and autumn vacations. Reservations required

