Le Printemps de l’Attrait les mousseaux Saint-Benin-d’Azy

Saint-Benin-d’Azy

Le Printemps de l’Attrait

les mousseaux Lieu-dit Les Mousseaux Saint-Benin-d’Azy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pendant tout un week-end, venez découvrir la puissance, l’élégance et le savoir-faire des chevaux de trait en plein travail.

Débardage en forêt, attelage, traction animale, démonstrations de travaux agricoles, parcours ludiques pour petits et grands, spectacles, apéro-concert… un événement convivial et familial pour célébrer les traditions rurales et les métiers d’hier et d’aujourd’hui.

Animations, rencontres avec les meneurs et artisans, restauration et ambiance festive vous attendent tout au long du week-end.

Un rendez-vous authentique à vivre en famille ou entre amis ! .

les mousseaux Lieu-dit Les Mousseaux Saint-Benin-d’Azy 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 38 64 39

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English : Le Printemps de l’Attrait

L’événement Le Printemps de l’Attrait Saint-Benin-d’Azy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Coeur de Nièvre