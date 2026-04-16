LE PRINTEMPS DE L’OUSTAL Laurens
LE PRINTEMPS DE L’OUSTAL Laurens samedi 18 avril 2026.
Laurens
LE PRINTEMPS DE L’OUSTAL
Route départementale 909 Laurens Hérault
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez fêter le printemps avec nous dans une ambiance chaleureuse, festive et gourmande à l’Oustal des Schistes de 11h45 à 17h ! Au programme Agneau à la broche l’assiette (sur réservation).
Bar à huîtres Assiette de producteurs charcuteries & fromages Café & douceurs sucrées. Bar à vin pour sublimer ces délices. Sur réservation.
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Route départementale 909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 25 58 contact@loustaldesschistes.pro
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English : LE PRINTEMPS DE L’OUSTAL
Come celebrate spring with us in a warm, festive and gourmet atmosphere at l’Oustal des Schistes from 11.45am to 5pm! On the program: Spit-roasted lamb ? by the plate (reservation required).
Oyster bar Farmers’ platter: cold meats & cheeses Coffee & sweet treats. Wine bar to enhance these delights. Reservations required.
L’événement LE PRINTEMPS DE L’OUSTAL Laurens a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT AVANT-MONTS
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