REPAS ANTILLAIS Laurens
REPAS ANTILLAIS Laurens samedi 9 mai 2026.
Laurens
REPAS ANTILLAIS
Avenue de la gare 34480 Laurens Laurens Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Dans une ambiance familiale l’Association Le Renouveau Culturel vous propose un repas antillais à 19h à la salle polyvalente.
Menu adulte 23€ apéritif offert accras de morue et sa salade antillaise Poulet façon antillaise accompagné de ses bananes flambées ou colombo de porc et son riz.
Fromage et salade, café gourmand.
Enfant 8€ 1 boisson poulet grillé frites ou riz glace.
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Avenue de la gare 34480 Laurens Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 44 45 35 paniellydie@gmail.com
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English : REPAS ANTILLAIS
In a family atmosphere, the Association Le Renouveau Culturel invites you to a West Indian meal at 7pm in the Salle Polyvalente.
Adult menu 23? complimentary aperitif cod accras with West Indian salad West Indian-style chicken with banana flambé or pork colombo with rice.
Cheese and salad, gourmet coffee.
Children 8? 1 drink grilled chicken with French fries or rice ice cream.
L’événement REPAS ANTILLAIS Laurens a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT AVANT-MONTS
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