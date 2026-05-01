Laurens

HARLEY CUSTOM EVENTS LAURENTIENS

Chemin des Puits Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

Rassemblement de motos et voitures vintage, Concerts, Food Trucks, Bar, Tatoo, Stands, concours de fléchettes, … Ouvert à tous !

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Chemin des Puits Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02

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English :

Gathering of vintage motorcycles and cars, Concerts, Food Trucks, Bar, Tatoo, Stands, darts competition, … Open to all!

L’événement HARLEY CUSTOM EVENTS LAURENTIENS Laurens a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OT AVANT-MONTS