LES 4 SAISONS ET PUIS S’EN VONT … Laurens
LES 4 SAISONS ET PUIS S’EN VONT … Laurens mercredi 3 juin 2026.
Laurens
LES 4 SAISONS ET PUIS S’EN VONT …
Avenue de la Gare Laurens Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Un doudou neige danse, des champignons chantent, des poissons flottent, des papillons s’envolent…la neige tombe, les fleurs du printemps naissent et les feuilles d’automnes tourbillonnent…les éléments pren-nent vie au gré des saisons.
Spectacle pour les tout-petits de 6 mois à 6 ans.
Durée 30 mn
Présenté par les Compagnies Crocambule
GRATUIT SUR INSCRIPTIONS
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Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr
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English :
A snow comforter dances, mushrooms sing, fish float, butterflies fly…snow falls, spring flowers are born and autumn leaves swirl…the elements come to life as the seasons change.
Show for toddlers aged 6 months to 6 years.
Running time: 30 min
Presented by Compagnies Crocambule
FREE WITH REGISTRATION
L’événement LES 4 SAISONS ET PUIS S’EN VONT … Laurens a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS
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