Laurens

LES 4 SAISONS ET PUIS S’EN VONT …

Avenue de la Gare Laurens Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un doudou neige danse, des champignons chantent, des poissons flottent, des papillons s’envolent…la neige tombe, les fleurs du printemps naissent et les feuilles d’automnes tourbillonnent…les éléments pren-nent vie au gré des saisons.

Spectacle pour les tout-petits de 6 mois à 6 ans.

Durée 30 mn

Présenté par les Compagnies Crocambule

GRATUIT SUR INSCRIPTIONS

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Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

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English :

A snow comforter dances, mushrooms sing, fish float, butterflies fly…snow falls, spring flowers are born and autumn leaves swirl…the elements come to life as the seasons change.

Show for toddlers aged 6 months to 6 years.

Running time: 30 min

Presented by Compagnies Crocambule

FREE WITH REGISTRATION

L’événement LES 4 SAISONS ET PUIS S’EN VONT … Laurens a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS