Laurens

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place du 14 Juillet Laurens Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-21

Concerts gratuits des groupes Saoul & Pepper et Welo . Participation des commerçants, avec le bar Rock’n Lilith, Les Pies se Rient, Le snack poulet Monster, La Chichinette et Open Rice spécialités chinoises.

.

Place du 14 Juillet Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free concerts by Saoul & Pepper and Welo . Tradesmen’s participation, with the Rock’n Lilith bar, Les Pies se Rient, Le snack poulet Monster, La Chichinette and Open Rice Chinese specialities.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Laurens a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS