FÊTE DE LA MUSIQUE Laurens
FÊTE DE LA MUSIQUE Laurens dimanche 21 juin 2026.
Laurens
FÊTE DE LA MUSIQUE
Place du 14 Juillet Laurens Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-21
Concerts gratuits des groupes Saoul & Pepper et Welo . Participation des commerçants, avec le bar Rock’n Lilith, Les Pies se Rient, Le snack poulet Monster, La Chichinette et Open Rice spécialités chinoises.
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Place du 14 Juillet Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr
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English :
Free concerts by Saoul & Pepper and Welo . Tradesmen’s participation, with the Rock’n Lilith bar, Les Pies se Rient, Le snack poulet Monster, La Chichinette and Open Rice Chinese specialities.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Laurens a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS
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