Laurens

FÊTE DU VIN

Chemin des Puits Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Traditionnelle fête du vin, avec les vignerons de l’AOP Faugères. Restauration sur place. Animation avec le groupe Non Stop . Gratuit. Ouvert à tous !

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Chemin des Puits Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02

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English :

Traditional wine festival, with AOP Faugères winemakers. Catering on site. Entertainment by the group Non Stop . Free admission. Open to all!

L’événement FÊTE DU VIN Laurens a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OT AVANT-MONTS