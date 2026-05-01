FÊTE DU VIN Laurens
FÊTE DU VIN Laurens samedi 30 mai 2026.
Laurens
FÊTE DU VIN
Chemin des Puits Laurens Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Traditionnelle fête du vin, avec les vignerons de l’AOP Faugères. Restauration sur place. Animation avec le groupe Non Stop . Gratuit. Ouvert à tous !
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Chemin des Puits Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02
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English :
Traditional wine festival, with AOP Faugères winemakers. Catering on site. Entertainment by the group Non Stop . Free admission. Open to all!
L’événement FÊTE DU VIN Laurens a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OT AVANT-MONTS
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