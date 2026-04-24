Laurens

GRANDE BALADE VIGNERONNE

Route Départementale 909 Laurens Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Rendez-vous à 8h30 à l’Oustal des Schistes. Partez pour une magnifique randonnée de 13 km au cœur des vignobles de Faugères, en compagnie de vignerons passionnés, dans un cadre naturel exceptionnel.

Sur inscription avant le 9 mai 2026. Participation 25€

Rendez-vous à 8h30 à l’Oustal des Schistes. Partez pour une magnifique randonnée de 13 km au cœur des vignobles de Faugères, en compagnie de vignerons passionnés, dans un cadre naturel exceptionnel.

Sur inscription avant le 9 mai 2026. Participation 25€ .

Route Départementale 909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 25 58 contact@loustaldesschistes.pro

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English :

Meet at 8:30 am at l’Oustal des Schistes. Set off on a magnificent 13 km hike in the heart of the Faugères vineyards, in the company of passionate winegrowers, in an exceptional natural setting.

Please register before May 9, 2026. Price: 25?

L’événement GRANDE BALADE VIGNERONNE Laurens a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT AVANT-MONTS