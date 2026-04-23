Le Printemps des Abers Jardin du Sémaphore de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Le Printemps des Abers

Jardin du Sémaphore de l’Aber Wrac’h 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:15:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le Printemps des Abers revient en 2026 pour une nouvelle édition pleine de découvertes artistiques, en partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau. Ce rendez-vous incontournable invite à explorer nos espaces publics sous un nouvel angle, à travers des spectacles et performances qui tissent un véritable voyage sur le territoire.

Cette édition 2026 met particulièrement à l’honneur le burlesque, l’humour et l’inattendu.

Le programme de ce dimanche

15h15 78 tours, cirque et musique tout public rdv au jardin du sémaphore de l’Aber Wrac’h

La roue de la mort est un objet mythique et rare du cirque traditionnel, dont l’envergure et le mouvement circulaire sont chargés de nombreux symboles. Dans 78 tours, La Meute explore cette dimension totémique et rituelle l’infiniment grand et l’infiniment petit, notre rapport à la vie et à la mort, la tendresse et la violence, la bêtise et la beauté. Embarquons dans un voyage acrobatique, musical, hypnotique et résolument poétique porté par ce joyeux trio d’artistes.

16h42 Hissez haut ! , pièce chorégraphiée tout public (30min) Jardin du sémaphore de l’Aber Wrac’h

Hissez haut ! se déploie comme un livre illustré, un jeu visuel et poétique où chaque scène devient une image en mouvement. C’est une invitation à naviguer dans les émotions, à ressentir les liens humains et à savourer la beauté des instants partagés, même au cœur des tempêtes. Entre danse contemporaine, hip-hop et théâtre, ce spectacle révèle la force, la fluidité et le rythme de la vie à bord, l’intimité et l’humour des relations. .

Jardin du Sémaphore de l’Aber Wrac’h 180 Chemin de Bellevue Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 37 66 00

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English :

L’événement Le Printemps des Abers Landéda a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DES ABERS