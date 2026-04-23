Le Printemps des Acoustiques Eglise Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Le Printemps des Acoustiques Eglise Saint-Symphorien Saint-Symphorien samedi 9 mai 2026.
Saint-Symphorien
Le Printemps des Acoustiques
Eglise Saint-Symphorien 2 Chemin de la Passerelle Saint-Symphorien Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La Bande Sons est fière de vous présenter Le Printemps des Acoustiques !
Rendez-vous samedi 9 mai à partir de 17h, dans la magnifique église de Saint-Symphorien, pour un événement musical unique placé sous le signe de l’émotion et du partage.
Les classes de violons, violoncelles, cuivres et bois, ainsi que les Ukulélés de Fred et la chorale, se réuniront pour vous faire vivre un moment hors du temps, sublimé par l’acoustique magique du lieu.
Un concert exceptionnel, riche en sonorités et en sensations, à partager en famille ou entre amis.
La soirée se poursuivra avec une déambulation festive de la Fanfare La Clique jusqu’à la salle des fêtes, où un apéritif convivial viendra clôturer ce beau moment de partage.
Un rendez-vous à ne pas manquer ! .
Eglise Saint-Symphorien 2 Chemin de la Passerelle Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 17 50 30 contact@labandesons.fr
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English : Le Printemps des Acoustiques
L’événement Le Printemps des Acoustiques Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-04-23 par La Gironde du Sud
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