Chauray

Le printemps des chorales à Chauray

66 Rue Victor Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rencontre inter-chorales organisée par Chauray Vocal à la Salle des Fêtes de Chauray vendredi 24 avril 2026 à 20h30.

Entrée libre. .

66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 02 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le printemps des chorales à Chauray

L’événement Le printemps des chorales à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Niort Marais Poitevin