Le printemps des chorales à Chauray Chauray
Le printemps des chorales à Chauray Chauray vendredi 24 avril 2026.
Chauray
Le printemps des chorales à Chauray
66 Rue Victor Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Rencontre inter-chorales organisée par Chauray Vocal à la Salle des Fêtes de Chauray vendredi 24 avril 2026 à 20h30.
Entrée libre. .
66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 02 93
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English : Le printemps des chorales à Chauray
L’événement Le printemps des chorales à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Niort Marais Poitevin