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Le printemps des chorales à Chauray Chauray

Le printemps des chorales à Chauray Chauray

Le printemps des chorales à Chauray Chauray vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 66 Rue Victor

Ville : 79180 Chauray

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Chauray

Le printemps des chorales à Chauray

66 Rue Victor Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Rencontre inter-chorales organisée par Chauray Vocal à la Salle des Fêtes de Chauray vendredi 24 avril 2026 à 20h30.

Entrée libre.   .

66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 02 93 

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English : Le printemps des chorales à Chauray

L’événement Le printemps des chorales à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Niort Marais Poitevin

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