Le Printemps des cimetières, entre nature et culture

La Ville de Paris organise sa septième édition du Printemps des cimetières le dimanche 10 mai 2026. Cette manifestation à destination du grand public est l’occasion de valoriser ces lieux patrimoniaux tout en éclairant leur valeur paysagère, leur riche biodiversité, ainsi que leur intérêt culturel, souvent méconnus du grand public. Cet évènement est l’occasion également d’aller à la rencontre des agents des cimetières et de découvrir les différents métiers liés au funéraire.

Créé à l’origine par la fédération Patrimoine Aurhalpin, « Le Printemps des cimetières » rencontre un succès grandissant avec la participation de près de 200 communes au niveau national.

Retrouvez bientôt ici le programme des évènements et animations organisés au sein des cimetières parisiens.

Les cimetières sont des réservoirs de biodiversité : Mésange et statue d’ange au cimetière du Père Lachaise ; Crédits : Benoit Gallot / SCIM / Ville de Paris

Patrimoine, arts, biodiversité, promenades… sont au programme de cette journée du dimanche 10 mai 2026. Une occasion de (re)découvrir les cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

gratuit Public adultes.

