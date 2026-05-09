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Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus rue Amiral Pottier Rochefort

Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus rue Amiral Pottier Rochefort samedi 9 mai 2026.

Lieu : rue Amiral Pottier

Adresse : Cimetière civil

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Rochefort

Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus

rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Visite commentée du cimetière civil de Rochefort parcours des illustres inconnus
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rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

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English : Spring in the Cemeteries: The Civil Cemetery A Tour of the Illustrious Unknowns

Guided tour of Rochefort’s civil cemetery: a journey through the lives of the unsung heroes

L’événement Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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