Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus rue Amiral Pottier Rochefort

Rochefort

Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus

rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Visite commentée du cimetière civil de Rochefort parcours des illustres inconnus

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rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Spring in the Cemeteries: The Civil Cemetery A Tour of the Illustrious Unknowns

Guided tour of Rochefort’s civil cemetery: a journey through the lives of the unsung heroes

L’événement Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan