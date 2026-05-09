Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus rue Amiral Pottier Rochefort
Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus rue Amiral Pottier Rochefort samedi 9 mai 2026.
Rochefort
Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus
rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Visite commentée du cimetière civil de Rochefort parcours des illustres inconnus
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rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Spring in the Cemeteries: The Civil Cemetery A Tour of the Illustrious Unknowns
Guided tour of Rochefort’s civil cemetery: a journey through the lives of the unsung heroes
L’événement Le Printemps des cimetières Le cimetière civil parcours des illustres inconnus Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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