Le Printemps des Cimetières visite guidée du cimetière de Ploërmel Cimetière de Ploërmel Ploërmel

Ploërmel

Le Printemps des Cimetières visite guidée du cimetière de Ploërmel

Cimetière de Ploërmel 1 Rue de Fontilo Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le Printemps des cimetières est le seul événement national entièrement consacré au patrimoine funéraire et à la découverte des cimetières. Le temps d’un week-end, les acteurs du patrimoine proposent au public des animations variées, invitant les visiteurs à explorer la richesse historique et culturelle de ces lieux souvent méconnus.

Pour l’édition 2026, le Pays de Ploërmel organise, en partenariat avec l’association ploërmelaise Traces d’Histoire, une visite guidée du cimetière de Ploërmel. Cette découverte permettra de mettre en lumière les personnalités qui y reposent ainsi que les sépultures présentant un intérêt architectural particulier.

Deux créneaux de visite sont proposés 14h30 et 15h30. .

Cimetière de Ploërmel 1 Rue de Fontilo Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

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English :

L’événement Le Printemps des Cimetières visite guidée du cimetière de Ploërmel Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande