Le Printemps des Poètes à la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Le Printemps des Poètes à la Médiathèque

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-17

Du 17 au 28 mars, la Médiathèque propose l’exposition La Poésie française à travers les siècles . Au programme aussi lectures théâtralisées le 21 mars et atelier d’écriture le 24 mars. Inscriptions 05 62 95 34 64.

Au programme

Du mardi 17 au samedi 28 mars

Exposition “La Poésie française à travers les siècles” cette exposition retrace au fil d’une dizaine de panneaux la richesse du passé poétique français depuis le Moyen-Age jusqu’au XIXe siècle en insistant sur les principaux courants (l’amour courtois, les poètes de la Pléiade, les poètes du Grand siècle, les poètes romantiques…) et ses principaux représentants (François Villon, Louise Labé, Du Bellay, Ronsard, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine…).

Sélections thématiques et poèmes à picorer sur place

Mur d’expression libre venez déverser votre imagination sur le panneau prévu à cet effet.

Samedi 21 mars de 10h30 à 12h30

Lectures théâtralisées et performées par Les Livreurs de Mots sur le thème de la liberté.

Sur le parvis de la Médiathèque ou dans le hall en fonction de la météo.

Mardi 24 mars de 18h à 20h

Atelier d’écriture animé par Elisabeth Immelé. À partir de 16 ans.

> Places limitées Sur inscription au 05 62 95 34 64 ou par mail mediatheque@haute-bigorre.fr .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

From March 17 to 28, the Médiathèque presents the exhibition La Poésie française à travers les siècles . Also on the program: theatrical readings on March 21 and a writing workshop on March 24. Registration: 05 62 95 34 64.

L’événement Le Printemps des Poètes à la Médiathèque Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65