Le Printemps du Cinéma Cinéma Casino Clamecy

Le Printemps du Cinéma

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-22

Le Printemps du Cinéma est de retour au cinéma Casino de Clamecy !

Du dimanche 22 au mardi 24 mars 2026 inclus, venez profiter de toutes les séances à seulement 5 € dans votre cinéma préféré !

Blockbusters, films d’auteur, comédies feel-good ou pépites indépendantes… il y en aura pour tous les goûts, sur grand écran et à petit prix. Parfait pour une sortie solo, en famille, entre amis ou en amoureux

*Tarif exceptionnel de 5 € la séance dans les cinémas participants, hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires

Et toujours Films à l’affiche, programme, nouveautés et réservation sur la page de votre cinéma municipal préféré .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

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English : Le Printemps du Cinéma

L’événement Le Printemps du Cinéma Clamecy a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Clamecy Haut Nivernais