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Le Printemps du Labo 188 Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes

Le Printemps du Labo 188 Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes

Le Printemps du Labo 188 Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Labo 188, 19 rue des Carnavaliers

Adresse : 19 rue des Carnavaliers 44300 Nantes

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 16:00 – 21:00
Gratuit : non Prix libre Tout public 

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Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes 44319


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