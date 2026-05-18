Le Printemps du Labo 188 Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 16:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

???? Au menu :?? ???????????????????????? (Indie Pop / Neo-Soul) :???? https://youtu.be/tvMMR1fJ6_k?si=_gIc0acHvglnnWeN?? ????’???????? ???????????????? (French Pop / New Wave)???? https://www.youtube.com/watch?v=OIYjZscJ6qY?? ???????????????????????? ???????????????????????????????? (Disco Psychedelic Wave)?? ???????????????????????? & ???????????????????????? DJ set???? Bar & petite restauration sur place???? Tram L.1 – Arrêt « Souillarderie »???? Bus L.C7 – Arrêt « Souillarderie

Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes 44319



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