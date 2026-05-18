Le Printemps du Labo 188 Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes
Le Printemps du Labo 188 Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 16:00 – 21:00
Gratuit : non Prix libre Tout public
???? Au menu :?? ???????????????????????? (Indie Pop / Neo-Soul) :???? https://youtu.be/tvMMR1fJ6_k?si=_gIc0acHvglnnWeN?? ????’???????? ???????????????? (French Pop / New Wave)???? https://www.youtube.com/watch?v=OIYjZscJ6qY?? ???????????????????????? ???????????????????????????????? (Disco Psychedelic Wave)?? ???????????????????????? & ???????????????????????? DJ set???? Bar & petite restauration sur place???? Tram L.1 – Arrêt « Souillarderie »???? Bus L.C7 – Arrêt « Souillarderie
Labo 188, 19 rue des Carnavaliers Nantes 44319
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