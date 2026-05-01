Le Printemps du numérique Broderie numérique et dessin vectoriel Courcelles F.L.M.C. Courcelles

Courcelles

Le Printemps du numérique Broderie numérique et dessin vectoriel Courcelles

F.L.M.C. 2 sous le Mouthier Courcelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du Printemps du numérique organisé par le département de la Nièvre, la Fédération de la Libération du Multimédia Campagnard (FLMC) vous propose broderie numérique et dessin vectoriel Découverte du dessin vectoriel, création d’un logo ou dessin et conversion en broderie sur une brodeuse numérique spécialisée Tout public .

F.L.M.C. 2 sous le Mouthier Courcelles 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 73 56 80 remy.huot@nievre.fr

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English : Le Printemps du numérique Broderie numérique et dessin vectoriel Courcelles

L’événement Le Printemps du numérique Broderie numérique et dessin vectoriel Courcelles Courcelles a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais