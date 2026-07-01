Le Prix Renardeaux, Bibliothèque municipale Marguerite Renaudat, Saint-Germain-du-Puy

Informations pratiques

Le Prix Renardeaux 2 et 3 octobre Bibliothèque municipale Marguerite Renaudat Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Prix Renardeaux 2026

La bibliothèque municipale Marguerite Renaudat organise un vote pour déterminer le livre préféré des CP-CM2, parmi une sélection de 3 ouvrages. Les ouvrages sont sélectionnés par l’équipe de la bibliothèque.

Pour l’année 2026, il s’agit de : L’affaire des 3 petits cochons (ingrats) de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray, C’est moi qui choisis ! de Yile Gao et Méfiez-vous des poissons ! de Neil Sharpson et Dan Santat.

Le vote est ouvert du 7 juillet au 30 septembre 2026. Le résultat du vote sera annoncé le samedi 3 octobre 2026, dans le cadre de « Biblis en folie » (événement organisé par le Ministère de la Culture).

Le vote est ouvert aux enfants scolarisés en CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2 au moment de leur vote. Les enfants qui souhaitent participer doivent obligatoirement avoir lu les 3 titres sélectionnés. La sélection de livres sera disponible au prêt pour une durée d’une semaine.

Au retour des documents, chaque participant pourra remplir un bulletin (en choisissant un ordre de préférence 1 / 2 / 3 pour chaque ouvrage) et le glisser dans l’urne prévue.

Bibliothèque municipale Marguerite Renaudat Rue Léonard Hyppolyte Roger 18390 Saint-Germain-du-Puy Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire 0248306011 https://st-germain-du-puy-pom.c3rb.org/

Biblis en folie 2026

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