Le procès de Shéhérazade L’Institut du Monde Arabe Paris France

Nous menons ici le procès de Shéhérazade. Des voix s’élèvent depuis longtemps pour la condamner, parfois avec virulence, et exiger sa mise à mort. Car Shéhérazade se serait adaptée au système plutôt que de le renverser, de le combattre.

Elle ne dénonce pas frontalement la brutalité masculine, elle ne se bat pas contre le tyran, elle prétend l’éduquer. Elle accepte d’entrer dans le jeu du patriarcat au lieu de le dénoncer. Elle ne conteste jamais la structure du pouvoir, elle admet que le roi a pouvoir de vie et de mort sur les femmes.

Qui plus est, Shéhérazade transformerait un tueur en série en époux aimant et père. Peut-on accepter de passer outre des féminicides, et que le tueur ne paie pas pour ses crimes ? Ce serait nier la nécessité de la justice, d’un procès permettant la reconnaissance du crime ! D’une certaine manière Shéhérazade romantise la rédemption du bourreau.

Mais on peut aussi penser que Shéhérazade défend malgré tout la cause des femmes. Qu’elle permet de faire entendre un point de vue féminin face à la brutalité des hommes. Qu’elle fait preuve d’un talent certain et de beaucoup d’inventivité dans l’art de raconter.

Alors, faut-il vraiment en finir avec Shéhérazade ?

Avec :

Docteur ès lettres (Lyon 2), diplômée en sémiolinguistique de l’Université Sorbonne nouvelle, Carmen Boustani est Professeure des universités, romancière et essayiste, écrivaine, critique littéraire. Elle a reçu la Médaille d’or et prix d’excellence du CNRS à l’occasion de son jubilé d’or, (juin 2012). Laure Mi Hyun Croset est une romancière suisse née à Séoul. Elle a étudié la littérature française, l’histoire de l’art et le latin. Elle est consultante littéraire, trésorière d’un festival musical et membre de multiples associations liées à la culture et à la Corée. Elle a reçu une médaille de la société Arts, Sciences et Lettres.

Faut-il en finir avec Shéhérazade ? Quatorze écrivaines issues des cinq continents se prêtent au jeu et endossent les différents rôles d’un tribunal symbolique pour y répondre. Procureures, juges, accusées, témoins ou avocates, elles empruntent la voix de la fiction, de l’analyse, de l’humour ou de l’émotion et appréhendent le sujet avec leurs subjectivités.

Le mardi 10 mars 2026

de 17h00 à 17h30

gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Public jeunes et adultes.

L'Institut du Monde Arabe
1 rue des Fossés-Saint-Bernard
75005 Paris
France

