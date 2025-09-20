LE PROCESSUS THÉÂTRE DE ROMETTE Clermont-l’Hérault

Un récit immersif sous casque qui aborde avec sensibilité la question de l’avortement.

Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est, ils l’ont fait ! C’était il y a quinze jours et depuis Claire y pense tout le temps. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le dessus. Au fond d’elle, Claire le sent, un processus a commencé, elle le sait et va devoir prendre une décision.

Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est, ils l’ont fait ! C’était il y a quinze jours et depuis Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle des papillons dans le cerveau. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le dessus. Au fond d’elle, Claire le sent, un processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir prendre une décision. À travers son récit et un dispositif sonore immersif, nous accompagnons Claire durant ces quelques jours où tout se joue ou se déjoue, plutôt. Ses doutes, sensations, colères, ses pulsations internes…

Un texte sensible et fort sur l’amour, au plus près des adolescent.es.

Dès 15 ans.

Durée 50 min, suivi d’un échange avec la compagnie (30 min).

Ce spectacle est programmé dans le cadre de ARTISTES AU LYCÉE #6

SORTIE DE RÉSIDENCE CHAUD CIE NOTRE INSOUCIANCE.

Tout au long de la semaine, la compagnie sera en résidence au cœur du lycée pour la création de CHAUD, une adaptation à destination des lycéen.ne.s du spectacle JOUIR, qui sera présenté le Jeu. 9 Avr. à Ceyras.

Clermont l’Hérault, Lycée René Gosse Jeu. 12 Mars à 18h.

Dès 13 ans 1h environ Gratuit, sur réservation. .

English :

An immersive story? under helmet? that deals sensitively with the issue of abortion.

Fabien and Claire are 15 years old. They’re in love and they’ve done it! That was a fortnight ago, and Claire has been thinking about it ever since. But today, it’s worry that’s taking over. Deep down, Claire can feel it: a process has begun, she knows it, and she’s going to have to make a decision.

German :

Eine immersive Erzählung « unter Kopfhörern », die sich auf sensible Weise mit dem Thema Abtreibung auseinandersetzt.

Fabien und Claire sind 15 Jahre alt. Sie sind verliebt und es ist soweit: Sie haben es getan! Es war vor zwei Wochen und seitdem denkt Claire ständig daran. Aber heute ist die Sorge größer als je zuvor. Tief in ihrem Inneren spürt Claire, dass ein Prozess begonnen hat, sie weiß es und wird eine Entscheidung treffen müssen.

Italiano :

Una storia immersiva, montata su un casco, che affronta con sensibilità il tema dell’aborto.

Fabien e Claire hanno 15 anni. Sono innamorati e l’hanno fatto! È successo quindici giorni fa e da allora Claire non fa che pensarci. Ma oggi è la preoccupazione ad avere la meglio su di lei. Nel profondo, Claire lo sente: è iniziato un processo, lo sa e deve prendere una decisione.

Espanol :

Una historia inmersiva, montada en un casco, que aborda con sensibilidad la cuestión del aborto.

Fabien y Claire tienen 15 años. Están enamorados y lo han hecho Fue hace quince días y Claire no ha dejado de pensar en ello desde entonces. Pero hoy, es la preocupación la que se apodera de ella. En el fondo, Claire puede sentirlo, se ha iniciado un proceso, lo sabe y va a tener que tomar una decisión.

