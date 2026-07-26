Le programme de la Fête des Vendanges de Montmartre 2026

Informations pratiques

Terre d’inspirations et de métissages, le 18e cultive depuis toujours une richesse culturelle exceptionnelle.

Des artistes d’hier aux talents d’aujourd’hui, des musiques populaires aux créations les plus contemporaines, les sons et les voix qui résonnent dans l’arrondissement témoignent de son énergie créative et de sa diversité.

En 2026, la Fête des Vendanges de Montmartre met à l’honneur cette musique qui traverse les générations, les cultures et les frontières. Qu’elle soit chantée, jouée, dansée ou simplement partagée, elle rassemble les habitants, les visiteurs, les curieux et les passionnés autour d’une même émotion.

Pendant cinq jours, dans tout l’arrondissement, un programme riche et éclectique mêlera propositions culturelles, artistiques, gustatives et festives. Concerts, spectacles, rencontres, animations et découvertes inviteront chacun à suivre le tempo d’un quartier en mouvement, où la création se partage et où la convivialité se célèbre.

Bienvenue dans cette édition 2026, où l’âme du 18e se fête avec enthousiasme !

La programmation complète est disponible ici !

Les temps forts

Les visites des vignes

Découvrez les vignes de Montmartre lors d’une visite avec Jean-Manuel Gabert, historien et conférencier spécialiste de l’histoire de la vigne. Jean-Manuel Gabert est une personnalité montmartroise reconnue pour ses qualités humaines et sa grande culture. Il est engagé dans la défense de l’identité de la Butte « Le dernier village à Paris » dont il est l’un des plus éminents spécialistes.

Ecrivain, critique d’art, il est l’auteur de trois ouvrages richement illustrés: « Roland Dorgelès, prince de bohème », «Fantômas : Le magicien du crime», « Dalida, le profil perdu» , aux éditions de la “Belle Gabrielle” Journaliste, il est rédacteur en chef du magazine Paris Montmartre. Il est également guide culturel officiel de l’Office de Tourisme de Paris pour les visites de Montmartre et membre du Conseil d’Administration du Syndicat d’Initiative de Montmartre.

La course nocturne : le 18e en folles foulées

Quand la nuit tombe, le 18ᵉ passe en mode allegro ! Rendez-vous pour la course nocturne des Vendanges et parcourez 5 km à travers les rues de l’arrondissement, au rythme de vos envies. Entre accélérations, temps calmes et montées en puissance, chacun compose sa propre partition, que l’on soit coureur aguerri ou sportif occasionnel. Dans cette édition placée sous le signe de la musique, les foulées remplacent les notes et le bitume devient une piste où tout le 18ᵉ bat la mesure. Une course conviviale, gratuite et ouverte à tous pour faire vibrer le quartier dans un même élan.

Le dress-code : fluo ! Venez éclairer la nuit lors de cette course nocturne festive et joyeuse !

La cérémonie des non demandes en mariage

À la Fête des Vendanges, l’amour se célèbre avec humour et légèreté lors de la traditionnelle cérémonie des non-mariés. Sous l’autorité bienveillante d’Éric Lejoindre, maire du 18ᵉ arrondissement, les non-mariés du jour se succèdent pour participer à une cérémonie aussi loufoque que romantique. Dans un décor délicieusement kitsch, les couples viennent échanger des promesses éphémères et se non-passer la bague au doigt. Et parce qu’un tel événement mérite une mise en beauté à la hauteur, les « Mystérieuses Coiffures » imaginent pour les fiancés pour l’éternité des créations capillaires étonnantes, transformant cette noce imaginaire en un véritable spectacle et chaque participant en œuvre d’art éphémère.

Le parcours du goût

Quand le 18e donne le rythme, les saveurs entrent en scène. Au pied du Sacré-Cœur, le célèbre Parcours du Goût revient pour faire vibrer Montmartre au tempo des terroirs, des savoir-faire et des rencontres gourmandes. Cette année, producteurs, viticulteurs et artisans venus de toute la France composent une grande partition de saveurs à déguster sur place, entre spécialités régionales, découvertes locales et inspirations venues d’ailleurs.

Dans une ambiance conviviale et festive, chaque stand apporte sa note, son accent, sa couleur. Petits et grands gourmands se retrouvent pour flâner, échanger, goûter et partager ce rendez-vous incontournable de la Fête des Vendanges de Montmartre. Cette édition met également en lumière les jeunes talents et les initiatives locales, qui font battre le cœur du 18e entre traditions vivantes et nouvelles inspirations. Des partenaires éco-responsables seront également présents pour accompagner la réduction des déchets et valoriser une dynamique plus circulaire, locale et engagée.

Le bal de clôture

Comme chaque année, la Fête des Vendanges s’achève en musique avec un DJ set festif et fédérateur. Petits et grands sont invités à se retrouver au square Louise Michel, transformé en piste de danse géante, où tout le 18ᵉ vibre au même rythme. Entre incontournables qui font chanter toutes les générations et découvertes musicales pleines de surprises, la sélection promet de faire danser habitants et visiteurs dans une ambiance joyeuse et conviviale. Laissez vous emporter par l’énergie de la fête et profitez de cette soirée chaleureuse pour célébrer ensemble jusqu’à la tombée de la nuit.

La Fête des Vendanges c’est aussi l’occasion d’applaudir des spectacles musicaux et d’art visuel, de faire des balades thématiques, de participer à une grande boum avec les enfants… Découvrez vite le programme complet

Pour sa 93e édition, la Fête des Vendanges de Montmartre célèbre la musique, langage universel qui rassemble, fait vibrer et crée du lien. Dans le 18e arrondissement, elle est partout : dans les rues animées, les salles de concert, les cafés, les fanfares, les chorales, les studios de création comme dans les fêtes de quartier. Ici, la musique raconte des histoires, accompagne les rencontres et donne le rythme à la vie collective.

Du mercredi 07 octobre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

gratuit

Réservation conseillée pour certaines animations.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00

Date(s) :



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