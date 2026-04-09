Le programme de la Nuit Européenne des musées

Cette année marquera la vingt-deuxième édition de l’événement. Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Le succès auprès du jeune public s’est confirmé.

L’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation est renouvelée cette année. Elle permet à de nombreuses classes et aux musées de France d’élaborer des projets qui, lors de la Nuit des musées, favorisent la venue d’un public scolaire et familial.

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Le samedi 23 mai 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-23T00:00:00+02:00_2026-05-23T23:59:00+02:00



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