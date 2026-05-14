Le programme des marches culturelles et sportives des musées parisiens

Ce parcours allie activité physique et découverte culturelle à travers les musées de la Ville de Paris. La marche sportive est rythmée par des pauses culturelles accessibles à tous, sans nécessiter de connaissances préalables.

Les exercices proposés — renforcement musculaire, gainage et cardio training — permettent d’entretenir sa condition physique de manière progressive et conviviale. Adaptées à tous les niveaux, les séances favorisent le bien-être et la remise en mouvement dans un cadre urbain et culturel stimulant.

Prévoir une tenue confortable, un petit sac à dos avec une bouteille d’eau, ainsi que des vêtements adaptés à la météo, notamment en cas de pluie.

On a testé… une marche culturelle et sportive de Paris Musées, on vous raconte !

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Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :



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