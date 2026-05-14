Le programme des marches culturelles et sportives des musées parisiens
Le programme des marches culturelles et sportives des musées parisiens vendredi 19 juin 2026.
Ce parcours allie activité physique et découverte culturelle à travers les musées de la Ville de Paris. La marche sportive est rythmée par des pauses culturelles accessibles à tous, sans nécessiter de connaissances préalables.
Les exercices proposés — renforcement musculaire, gainage et cardio training — permettent d’entretenir sa condition physique de manière progressive et conviviale. Adaptées à tous les niveaux, les séances favorisent le bien-être et la remise en mouvement dans un cadre urbain et culturel stimulant.
Prévoir une tenue confortable, un petit sac à dos avec une bouteille d’eau, ainsi que des vêtements adaptés à la météo, notamment en cas de pluie.
On a testé… une marche culturelle et sportive de Paris Musées, on vous raconte !
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Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :