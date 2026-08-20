Le Provençal : une langue à préserver, transmettre et faire vivre. (conférences), Médiathèque Jehanne Arnaud, Sainte-Maxime

Informations pratiques

Le Provençal : une langue à préserver, transmettre et faire vivre. (conférences) Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque Jehanne Arnaud Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Conférences.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine sur le thème Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer.

Guy REVEST, majoral du Félibrige :

Frédéric Mistral, la voix de la Provence

Une langue, une œuvre, un héritage.

Jeudi 17 septembre à 18 h 30, mezzanine de la Médiathèque. (Entrée libre dans la limite des places disponibles).

Jean-Luc DOMENGE, majoral du Félibrige :

Le parlé dans le Massif des Maures.

Vendredi 18 septembre à 18 h 30, mezzanine de la Médiathèque. (Entrée libre dans la limite des places disponibles).

Du 15 au 19 septembre.

Exposition bibliographique Frédéric Mistral.

Atelier fabrication de cigales en argile samedi 19 septembre de 10 h à 12 h (inscription obligatoire 04 94 56 77 70).

Médiathèque Jehanne Arnaud 107 route du Plan de la Tour 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 56 77 70 http://www.mediatheque.sainte-maxime.fr http://www.mediatheque.sainte-maxime.fr Lieu de vie, lumineux et convivial, la médiathèque bénéficie de 1200 m2 climatisés, aménagés en trois secteurs : adultes, jeunesse et multimédia. Dotée d’un fonds de 35000 documents, elle propose un large choix de livres, revues et journaux, films et musiques à consulter sur place ou à emprunter.

Un accès libre WI-FI avec votre ordinateur, tablette, smartphone est disponible aux heures d’ouverture.

Tout au long de l’année, des animations, ateliers, conférences et expositions pour adultes et enfants sont proposés. Transport urbain – parking – aménagements PMR – ascenseur

Conférences.

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