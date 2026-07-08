Le P’tit Festi Ferme Les Chemins de Traverse Mégrit

Informations pratiques

Mégrit

Le P’tit Festi

Ferme Les Chemins de Traverse 2 la Rucosseu Mégrit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Concerts, contes, balades en calèche, artisanat local et bien d’autres surprises dans un cadre champêtre pour un moment hors du temps!

Pensé comme un moment de partage et de connexion avec la nature, le P’tit Festi propose une programmation riche, entre ateliers créatifs, activités naturalistes et moments festifs. Parmi les incontournables, les balades en calèche,

les contes, les concerts, les jeux en bois traditionnels ou encore les découvertes naturalistes autour des petites bêtes, de la faune et de la flore locale.

Buvette, petite restauration, glaces artisanales et autres douceurs locales seront disponibles .

Ferme Les Chemins de Traverse 2 la Rucosseu Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 80 37 22

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English :

L’événement Le P’tit Festi Mégrit a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme