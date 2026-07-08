Le P’tit Festi Ferme Les Chemins de Traverse Mégrit
samedi 1 août 2026 · Ferme Les Chemins de Traverse · Mégrit
Informations pratiques
Mégrit
Le P’tit Festi
Ferme Les Chemins de Traverse 2 la Rucosseu Mégrit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concerts, contes, balades en calèche, artisanat local et bien d’autres surprises dans un cadre champêtre pour un moment hors du temps!
Pensé comme un moment de partage et de connexion avec la nature, le P’tit Festi propose une programmation riche, entre ateliers créatifs, activités naturalistes et moments festifs. Parmi les incontournables, les balades en calèche,
les contes, les concerts, les jeux en bois traditionnels ou encore les découvertes naturalistes autour des petites bêtes, de la faune et de la flore locale.
Buvette, petite restauration, glaces artisanales et autres douceurs locales seront disponibles .
Ferme Les Chemins de Traverse 2 la Rucosseu Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 80 37 22
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English :
L’événement Le P’tit Festi Mégrit a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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