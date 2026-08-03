Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Rue de la Sole Eymet

Informations pratiques

Eymet

Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !

Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Du 19 au 23 Août, ateliers, pique-nique, chantiers participatifs, auberges espagnoles, concerts, parcours en canoë…tout sera fait pour fluidifier nos relations avec l’eau, alors plongez avec nous au cœur de la nature.

Au programme de la journée

– 10h L’eau balade / conférence en compagnie du naturaliste Bruno Wisniewski.

– 12h Pique-nique partagé au bord du Dropt.

– 16h Reflets atelier de peinture en compagnie de l’artiste Carolus.

– 18h Atelier Circle song , rejoignez Lucie dans le jardin pour des chants improvisés et guidés par ses soins.

Sur réservation. .

Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

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English : Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !

L’événement Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides