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Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Rue de la Sole Eymet

mercredi 19 août 2026 · Rue de la Sole · Eymet

Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Rue de la Sole Eymet

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de la Sole
Adresse
Jardin de Sally
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !

Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Du 19 au 23 Août, ateliers, pique-nique, chantiers participatifs, auberges espagnoles, concerts, parcours en canoë…tout sera fait pour fluidifier nos relations avec l’eau, alors plongez avec nous au cœur de la nature.

Au programme de la journée
– 10h L’eau balade / conférence en compagnie du naturaliste Bruno Wisniewski.
– 12h Pique-nique partagé au bord du Dropt.
– 16h Reflets atelier de peinture en compagnie de l’artiste Carolus.
– 18h Atelier Circle song , rejoignez Lucie dans le jardin pour des chants improvisés et guidés par ses soins.

Sur réservation.   .

Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96  lesamisdesally@gmail.com

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English : Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !

L’événement Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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