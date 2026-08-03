Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Rue de la Sole Eymet
jeudi 20 août 2026 · Rue de la Sole · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !
Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Du 19 au 23 Août, ateliers, pique-nique, chantiers participatifs, auberges espagnoles, concerts, parcours en canoë…tout sera fait pour fluidifier nos relations avec l’eau, alors plongez avec nous au cœur de la nature.
Au programme de la journée
– À partir de 9h Retrouvez Les Amis de Sally la salamandre sur leur stand associatif au marché d’Eymet, sur la Rue du Temple…juste à côté de notre librairie partenaire La Mauvaise Herbe !
– 15h Chantier participatif pour l’entretien de la source au Jardin de Sally.
Sur inscription conseillée. .
Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com
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English : Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !
L’événement Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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