Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Col de Pouthet Eymet
vendredi 21 août 2026 · Col de Pouthet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !
Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Du 19 au 23 Août, ateliers, pique-nique, chantiers participatifs, auberges espagnoles, concerts, parcours en canoë…tout sera fait pour fluidifier nos relations avec l’eau, alors plongez avec nous au cœur de la nature.
Au programme
– 9h à 17h Chantier participatif. Aidez Sally à entretenir la nurserie des larves de salamandres et à créer une nouvelle mare à biodiversité ! Ateliers terre et bois pour toute la famille !
– 19h Auberge espagnole à la mode de Sally -> apportez vos entrées et vos plats salées, Sally vous proposera boissons et desserts à prix doux pour soutenir l’asso !
– 21h Concert avec Pierre Vanier, chanteur compositeur. Accompagné de sa guitare, de sa boîte à rythme et de voix que l’on suspecte tirées d’une cassette ou d’un vieux film, il mène un spectacle intime mis en scène autour de son rapport à la nature et au bonheur.
– Nuit en bivouac
Sur réservation. .
Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com
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English : Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !
L’événement Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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