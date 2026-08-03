Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Col de Pouthet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Du 19 au 23 Août, ateliers, pique-nique, chantiers participatifs, auberges espagnoles, concerts, parcours en canoë…tout sera fait pour fluidifier nos relations avec l’eau, alors plongez avec nous au cœur de la nature.

Au programme

– 9h à 17h Chantier participatif. Aidez Sally à entretenir la nurserie des larves de salamandres et à créer une nouvelle mare à biodiversité ! Ateliers terre et bois pour toute la famille !

– 19h Auberge espagnole à la mode de Sally -> apportez vos entrées et vos plats salées, Sally vous proposera boissons et desserts à prix doux pour soutenir l’asso !

– 21h Concert avec Pierre Vanier, chanteur compositeur. Accompagné de sa guitare, de sa boîte à rythme et de voix que l’on suspecte tirées d’une cassette ou d’un vieux film, il mène un spectacle intime mis en scène autour de son rapport à la nature et au bonheur.

– Nuit en bivouac

Sur réservation. .

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

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English : Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !

L’événement Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides