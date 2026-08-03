Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Rue de la Sole Eymet
samedi 22 août 2026 · Rue de la Sole · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !
Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Du 19 au 23 Août, ateliers, pique-nique, chantiers participatifs, auberges espagnoles, concerts, parcours en canoë…tout sera fait pour fluidifier nos relations avec l’eau, alors plongez avec nous au cœur de la nature.
Au programme de la journée
– 10h à 17h Atelier de vannerie sauvage avec la vannière et tisseuse Nathalie Léon.
– 18h Déambulation en musique et concert avec Catherine Colle, chant et guitare, et Anne Peulon, violon. Rdv au Parc Gabriel Forestier pour le départ de la déambulation. (…une petite balade sans difficulté)
– 20h Auberge espagnole à la mode de Sally apportez vos entrées et vos plats salées, Sally vous proposera boissons et desserts à prix doux pour soutenir l’asso !
– Nuit en bivouac
Sur réservation. .
Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com
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English : Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !
L’événement Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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