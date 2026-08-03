Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Col de Pouthet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Tout sera fait pour fluidifier nos relations avec l’eau, alors plongez avec nous au cœur de la nature.

Au programme de la journée

– 9h Suite du chantier participatif sur la mare à Sally.

– 11h La danse des cochons , une animation musicale et festive. Nos anciens amélioraient l’étanchéité des mares en faisant tasser la terre par le passage des animaux de la ferme, surtout les cochons. Prenons la place des cochons pour essayer de tasser la terre en dansant au fond de la mare !

– 12h30 Auberge espagnole à la mode de Sally apportez vos entrées et vos plats salées, Sally vous proposera boissons et desserts à prix doux pour soutenir l’asso !

– 15h découverte de la rivière avec un parcours sur Le Dropt en canoës et barques. Location de canoë en partenariat avec le Village de Bretou. Places limitées, réservations au 06 78 20 64 31

Sur réservation. .

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

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English : Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau !

L’événement Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides