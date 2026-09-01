Le P’tit Festival SERE-EN-LAVEDAN Sère-en-Lavedan

Informations pratiques

Sère-en-Lavedan

Le P’tit Festival

SERE-EN-LAVEDAN Place de l’église Sère-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Festival intergénérationnel, fête du village de Sère en lavedan alliant musique traditionnelle, moderne ou du monde, spectacle enfant, village artisan, exposition. Organisé par le foyer communal de Sère-en-Lavedan.

Programmation et animations

Concerts et artistes La Rubla, Gwen n’Roses, Manilhas, Chacun sa musique, DJ Happy. Village d’artisans et expositions d’art. Libre participation.

Repas musical le midi sur réservation.

Food trucks le soir.

Buvette sur place. .

SERE-EN-LAVEDAN Place de l’église Sère-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 52 34 13

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English :

An intergenerational festival and village fair in Sère-en-Lavedan featuring traditional, modern, and world music, children’s performances, a crafts village, and an exhibition. Organized by the Sère-en-Lavedan Community Center.

L’événement Le P’tit Festival Sère-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65