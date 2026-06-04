Le p’tit marché de Trého Place Abbé Gillard Tréhorenteuc

Tréhorenteuc

Le p’tit marché de Trého

Place Abbé Gillard Devant l’église du Graal Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le P’tit marché est la réunion de plusieurs amis artisans du pays de Brocéliande. Que nous soyons bourrelier, créateur de bijoux, maraîcher ou maraîchère, crêpier, couturière, potier, etc… Notre but est de montrer notre Art dans la convivialité et l’amitié. Retrouvez nous sur la place de l’église du Graal, tous les dimanches de l’été et tous les mercredis de mi-juillet et mi-août ! .

Place Abbé Gillard Devant l’église du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 42 10 04 92

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English :

L’événement Le p’tit marché de Trého Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande