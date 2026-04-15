Le quintet Azawan unit le chaâbi au jazz Le Clos des Fées Paluel Samedi 18 avril, 18h30 gratuit sur réservation : reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

Né d’une rencontre entre un musicien de chaâbi et un instrumentiste de jazz, le quintet Azawan fait revivre la tradition du chaâbi, genre issu de la casbah d’Alger, en créant un mélange avec le jazz.

Né d’une rencontre entre un musicien de chaâbi et un instrumentiste de jazz, le quintet Azawan s’emploie depuis 2019, à faire revivre la tradition du chaâbi, genre musical issu de la casbah populaire d’Alger, en créant un mélange original avec le jazz.

Après de discrets débuts dans les années 1920, le chaâbi a évolué progressivement en étant porté par de nouvelles générations comme celle des musiciens d’Azawan qui popularisent aujourd’hui, cette musique pour la faire connaître hors de ses frontières d’origine. Souvent qualifiée de voix d’Alger pour son aspect identitaire, son répertoire évoque souvent la nostalgie, en rapportant des histoires de départ et d’exil. Sur des mélodies aux sonorités arabo-andalouses, les chansons évoquent le quotidien des Algérois.

L’originalité du groupe Azawan réside dans l’association d’instruments occidentaux tels que la mandole ou le piano à des instruments orientaux traditionnels.

En introduisant une touche de jazz aux sons traditionnels du Maghreb, Azawan dépasse les clivages musicaux. Dans les mélodies, ces deux styles se combinent grâce à la diversité instrumentale. Au banjo et mandole algérien, Khirreddine Kati s’impose comme grand spécialiste de musique orientale, au saxophone l’érudit Martin Guerpin apporte la touche jazz, le compositeur Julien Lallier est au clavier, Karim Ziad à la batterie et Martin Berauer à la contrebasse.

En unissant leurs talents respectifs, ces musiciens offrent au public une expérience musicale immersive où chacun apporte sa touche. À travers leur musique, s’exprime un engagement pour la diversité humaine qui transcende les barrières culturelles. Après un premier album éponyme enregistré en 2020, le groupe en annonce un second pour 2026 avec une série de concerts et de master-class dans plusieurs Instituts français à l’étranger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T19:00:00.000+02:00

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Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime



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