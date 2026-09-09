Informations pratiques

Honfleur

Le rallye de Gaston à Honfleur

Honfleur RDV au lavoir sur le côté de l’Office de Tourisme Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:00:00

fin : 2026-10-21 18:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Un rallye à faire en famille dans les rues de Honfleur. Parcourez la ville, faites la lumière sur les énigmes et aidez Gaston à trouver les 5 ingrédients de la recette qui lui permettra de faire une bonne blague.

Un rallye à faire en famille dans les rues d’Honfleur Gaston est un jeune pêcheur, dans sa famille, on pêche la crevette de père en fils, depuis 6 générations, à Honfleur. Mais le rêve le plus cher de Gaston, c’est de devenir humoriste. Un jour, son grand-père lui fait une révélation étonnante, la recette pour faire une bonne blague serait cachée dans la ville. Parcourez la ville, faites la lumière sur les énigmes et aidez Gaston à trouver les 5 ingrédients de la recette qui lui permettra de faire une bonne blague. La recette est complète ? Un trésor vous attend ! Pour les besoins de l’animation, les participants seront répartis, sur place, en 4 équipes. Durée env. 1h30 Dans le cadre des Étonnants Patrimoines à l’initiative de Calvados Attractivité et du conseil départemental .

Honfleur RDV au lavoir sur le côté de l’Office de Tourisme Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30 contact@ot-honfleur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le rallye de Gaston à Honfleur

A family rally through the streets of Honfleur. Explore the town, solve the riddles and help Gaston find the 5 ingredients of the recipe that will enable him to make a good joke.

L’événement Le rallye de Gaston à Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Honfleur-Beuzeville