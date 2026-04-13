Le Rallye de la Gastronomie – Biscuiterie de Provence, Biscuiterie de Provence, ZA Les Grands Prés, Saint-Maurice-sur-Eygues

Le Rallye de la Gastronomie – Biscuiterie de Provence Samedi 6 juin, 09h00 Biscuiterie de Provence, ZA Les Grands Prés Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

Découvrez la Biscuiterie de Provence en vous plongeant dans une visite libre et gratuite, une expérience qui enchantera petits et grands. Explorez les secrets de fabrication de notre fabrique située à Saint Maurice sur Eygues, un charmant village de Drôme Provençal niché entre Montélimar et Avignon, à quelques kilomètres de Nyons. Envie de découvrir notre métier de biscuitier, confiseur et chocolatier ? Plongez dans l’univers de la Fabrique en visitant notre Musée et Parcours découverte ! Entre histoire, vues sur les ateliers, activités ludiques et dégustation, venez passer un agréable moment en famille et terminez par un passage dans notre halle gourmande et salon de thé de 300m2..

https://www.biscuiterie-de-provence.com/fr/

Biscuiterie de Provence, ZA Les Grands Prés 26110 Saint-Maurice-sur-Eygues Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://www.nougatsoubeyran.com/fr/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR