Le Rallye de la Gastronomie – Cave de Tain, Cave de Tain, Tain-l’Hermitage

Le Rallye de la Gastronomie – Cave de Tain Samedi 6 juin, 09h00 Cave de Tain Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

Pause oenotourisme incontournable! Visite guidée de la cave et dégustation des vins qui font la renommée de la cave de Tain depuis 90 ans. Découvrez la Cave de Tain, son histoire, son vignoble, ses techniques de vinification et d’élevage, voyagez au cœur de ses chais, admirez la vinothèque, puis prenez le temps d’une dégustation de vins parmi nos cuvées classiques, parcellaires et crus d’exception, accompagnés d’un guide conseiller.

https://www.cavedetain.com/fr/

Cave de Tain 22 route de Larnage 26600 Tain-l’Hermitage Tain-l’Hermitage 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://www.markusbiere.com/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR