Le Rallye de la Gastronomie – Ferme Rigaud, Ferme Rigaud, Beaufort-sur-Gervanne

Le Rallye de la Gastronomie – Ferme Rigaud Samedi 6 juin, 09h00 Ferme Rigaud Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

La Ferme Rigaud est une ferme familiale entre père et fille à Beaufort-sur-Gervanne. Nous élevons des brebis pour la viande d’agneau et des poules pondeuses pour leurs œufs en Agriculture Biologique sur le territoire du Parc du Vercors. Nous produisons des pois chiches, des lentilles, des tournesols pour faire de l’huile. Nos produits sont vendus en vente directe à la ferme ou sur les marchés. La ferme est ouverte au public avec de l’accueil type « Ferme Pédagogique ». Une aire de camping-car est à disposition, ainsi qu’une tiny house pour des séjours à la campagne. Nous avons hâte de vous faire découvrir notre univers !

https://www.ferme-rigaud.com/

Ferme Rigaud 45 route de Suze 26400 Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://www.ferme-rigaud.com/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR