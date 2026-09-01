Le RDV des curieux, tous les mardis à 19h30

Informations pratiques

Le rdv des curieux tous les mardis

Permettre aux Français de réapprendre ensemble, autour d’un verre.

Chaque mardi soir, dans un bar à Paris, AMIO propose un échange avec un·e expert·e sur un sujet différent : politique, sexualité, métiers atypiques, exploits sportifs… On a tous une histoire à raconter, pourquoi la garder pour soi ?

Venez rencontrer des gens passionnés, écouter des histoires passionnantes, et apprendre ensemble, autrement qu’à travers un écran.

On reste disponibles pour tout visuel ou information complémentaire.

Paris intramuros — Le lieu est indiqué en fonction des événements.

À partir de 15 euros.

Tous les mardis, un expert vient partager son sujet dans un bar : tu apprends, tu échanges et tu rencontres du monde.

Du mardi 15 septembre 2026 au mardi 31 août 2027 :

mardi

de 19h30 à 22h30

payant

Tickets sur le site

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T22:30:00+02:00

fin : 2027-09-01T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T19:30:00+02:00_2026-09-15T22:30:00+02:00;2026-09-22T19:30:00+02:00_2026-09-22T22:30:00+02:00;2026-09-29T19:30:00+02:00_2026-09-29T22:30:00+02:00;2026-10-06T19:30:00+02:00_2026-10-06T22:30:00+02:00;2026-10-13T19:30:00+02:00_2026-10-13T22:30:00+02:00;2026-10-20T19:30:00+02:00_2026-10-20T22:30:00+02:00;2026-10-27T19:30:00+02:00_2026-10-27T22:30:00+02:00;2026-11-03T19:30:00+02:00_2026-11-03T22:30:00+02:00;2026-11-10T19:30:00+02:00_2026-11-10T22:30:00+02:00;2026-11-17T19:30:00+02:00_2026-11-17T22:30:00+02:00;2026-11-24T19:30:00+02:00_2026-11-24T22:30:00+02:00;2026-12-01T19:30:00+02:00_2026-12-01T22:30:00+02:00;2026-12-08T19:30:00+02:00_2026-12-08T22:30:00+02:00;2026-12-15T19:30:00+02:00_2026-12-15T22:30:00+02:00;2026-12-22T19:30:00+02:00_2026-12-22T22:30:00+02:00;2026-12-29T19:30:00+02:00_2026-12-29T22:30:00+02:00;2027-01-05T19:30:00+02:00_2027-01-05T22:30:00+02:00;2027-01-12T19:30:00+02:00_2027-01-12T22:30:00+02:00;2027-01-19T19:30:00+02:00_2027-01-19T22:30:00+02:00;2027-01-26T19:30:00+02:00_2027-01-26T22:30:00+02:00;2027-02-02T19:30:00+02:00_2027-02-02T22:30:00+02:00;2027-02-09T19:30:00+02:00_2027-02-09T22:30:00+02:00;2027-02-16T19:30:00+02:00_2027-02-16T22:30:00+02:00;2027-02-23T19:30:00+02:00_2027-02-23T22:30:00+02:00;2027-03-02T19:30:00+02:00_2027-03-02T22:30:00+02:00;2027-03-09T19:30:00+02:00_2027-03-09T22:30:00+02:00;2027-03-16T19:30:00+02:00_2027-03-16T22:30:00+02:00;2027-03-23T19:30:00+02:00_2027-03-23T22:30:00+02:00;2027-03-30T19:30:00+02:00_2027-03-30T22:30:00+02:00;2027-04-06T19:30:00+02:00_2027-04-06T22:30:00+02:00;2027-04-13T19:30:00+02:00_2027-04-13T22:30:00+02:00;2027-04-20T19:30:00+02:00_2027-04-20T22:30:00+02:00;2027-04-27T19:30:00+02:00_2027-04-27T22:30:00+02:00;2027-05-04T19:30:00+02:00_2027-05-04T22:30:00+02:00;2027-05-11T19:30:00+02:00_2027-05-11T22:30:00+02:00;2027-05-18T19:30:00+02:00_2027-05-18T22:30:00+02:00;2027-05-25T19:30:00+02:00_2027-05-25T22:30:00+02:00;2027-06-01T19:30:00+02:00_2027-06-01T22:30:00+02:00;2027-06-08T19:30:00+02:00_2027-06-08T22:30:00+02:00;2027-06-15T19:30:00+02:00_2027-06-15T22:30:00+02:00;2027-06-22T19:30:00+02:00_2027-06-22T22:30:00+02:00;2027-06-29T19:30:00+02:00_2027-06-29T22:30:00+02:00;2027-07-06T19:30:00+02:00_2027-07-06T22:30:00+02:00;2027-07-13T19:30:00+02:00_2027-07-13T22:30:00+02:00;2027-07-20T19:30:00+02:00_2027-07-20T22:30:00+02:00;2027-07-27T19:30:00+02:00_2027-07-27T22:30:00+02:00;2027-08-03T19:30:00+02:00_2027-08-03T22:30:00+02:00;2027-08-10T19:30:00+02:00_2027-08-10T22:30:00+02:00;2027-08-17T19:30:00+02:00_2027-08-17T22:30:00+02:00;2027-08-24T19:30:00+02:00_2027-08-24T22:30:00+02:00;2027-08-31T19:30:00+02:00_2027-08-31T22:30:00+02:00



https://amioclub.com/upcoming-sessions +33650374999 anais@amioclub.com Les lieux changent en fonction de l’event Les lieux changent en fonction de l’event



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